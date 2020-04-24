أذربيجان وجورجيا ترفعان قيود كورونا الاثنين المقبل

أعلنت حكومتا أذربيجان وجورجيا اليوم الجمعة، عن عزمهما على البدء في إجراءات رفع القيود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وسجلت الدولتان، عددا محدودا من حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، بلغ 1592 حالة إصابة و21 حالة وفاة في أذربيجان، و431 إصابة و5 حالات وفاة في جورجيا.

وستبقى المدارس والجامعات ورياض الأطفال والمراكز التجارية مغلقة في أذربيجان، لكن متاجر الصحف والكتب والأجهزة الإلكترونية والسيارات والآلات الزراعية سيسمح لها بإعادة فتح أبوابها.

وفرضت حكومة باكو نظام عزل خاصا لمدة شهر يوم الـ24 من مارس الماضي، ومددته حتى الرابع من مايو المقبل، فيما استمر قطاع النفط في العمل مع توزيع العاملين على مناوبات منفصلة.

وقال رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، إن "حظر سير السيارات الخاصة في مختلف أنحاء البلاد سيرفع يوم الاثنين المقبل، وأن أسواق البقالة ستفتح أبوابها كما ستعمل جميع الخدمات عبر الإنترنت وخدمات توصيل الطلبات".

وأضاف: "القيود الأخرى سترفع تدريجيا".

المصدر: "رويترز"