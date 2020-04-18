أذربيجان تمدد إجراءات العزل العام حتى 4 مايو

قررت السلطات في أذربيجان تمديد إجراءات العزل والحجر الصحي المطبق لاحتواء وباء فيروس كورونا، بما فيها غلق الحدود مع إيران وجورجيا، لأسبوعين إضافيين حتى الرابع من مايو المقبل.

وقال مركز العمليات الوطني لمكافحة فيروس كورونا في بيان اليوم السبت، إن "تحليلا للوضع الصحي والوبائي الحالي في أذربيجان، وكذلك ضرورة حماية صحة المواطنين وتقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا، يجعل من المستحسن تمديد نظام الحجر الصحي الخاص، حيث تقرر تمديد نظام الحجر الصحي حتى 4 مايو".

وتشمل إجراءات الحجر الصحي الحظر على عمل جميع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعليق كافة التنقلات بوسائل النقل البرية والجوية من وإلى البلاد والرحلات الجوية داخل البلاد، باستثناء خدمات الشحن.

وقد أغلقت أذربيجان حدودها مع إيران في 29 فبراير ومددت القرار لمرتين في 12 مارس و20 أبريل، فيما تبقى الحدود مع جورجيا مغلقة منذ 13 مارس.

مع ذلك، أكد المركز اليوم، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تتيح الخروج التدريجي من نظام العزل الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها الأسبوع القادم.

وحسب أخر بيانات رسمية، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أذربيجان الواقعة في جنوب منطقة القوقاز والبالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، إلى 1373 حالة، والوفيات 18.

المصدر: وكالات