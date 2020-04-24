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هيئة أمريكية تحذر من استخدام كلوروكين لعلاج كورونا خارج المستشفيات

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هيئة أمريكية تحذر من استخدام كلوروكين لعلاج كورونا خارج المستشفيات
Globallookpress Cadu Rolim
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حذرت هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية من استخدام دواء كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا خارج المستشفيات.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن استخدام هذين النوعين من الأدوية قد يؤدي إلى مشاكل في الأوعية الدموية لدى المرضى، وخاصة في حال استخدامهما مع بعض الأدوية الأخرى أو في حال وجود أمراض القلب أو الكلى لدى المرضى.

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ويأتي ذلك بعد يوم من تحذير مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي، من مخاطر التأثير الجانبي لهذا الدواء، ودعا الأطباء لمتابعة حالات المرضى الذين يستخدم هذا الدواء في علاجهم من كورونا، عن كثب.

يذكر أن كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين هما من الأدوية المستخدمة لعلاج الملاريا.

ويدرس الأطباء حول العالم حاليا إمكانية استخدامهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا وقد سمحت سلطات بعض الدول باستخدام هذا الدواء لعلاج مرضى كورونا في بعض الحالات.

المصدر: وكالات

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