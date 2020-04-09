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المعاهد الأمريكية تختبر "هيدروكسي كلوروكين" في العلاج من كورونا

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المعاهد الأمريكية تختبر
Reuters
دواء
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أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أنها تختبر عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا، في العلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء هذا التطور بعد أيام من قول عدد من الأطباء الأمريكيين إنهم يستخدمون الدواء لعلاج المصابين دون دليل على أنه فعال.

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وزاد استخدام الدواء المعروف منذ عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء، وسبق أن أوصى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة "كوفيد-19".

وستعكف الدراسة على تقييم سلامة وفعالية "هيدروكسي كلوروكين" وسيتولاها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.

ويستخدم الدواء لعلاج الملاريا وأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل، فيما بين الآثار الجانبية للدواء فقدان البصر ومشاكل في القلب.

المصدر: رويترز

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