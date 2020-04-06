بعد طلب من ترامب.. الهند تعيد النظر في تصدير "هيدروكسي كلوروكين"

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن الهند تعيد النظر حاليا في الحظر الذي فرضته مؤخرا على تصدير عقار "هيدروكسي كلوروكين" غير المكلف المستخدم في علاج مرض الملاريا.

وجاءت الخطوة التي أعلنت عنها المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند يوم السبت، في اليوم ذاته الذي تقدم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب لتسهيل الإمدادات بالعقار، خلال مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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وقالت هيئة تنظيم التجارة الهندية على موقعها الإلكتروني، إن صادرات العقار وتركيباته ممنوعة بدون أي استثناءات، وبأثر فوري.

وكانت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، فرضت بالفعل في الشهر الماضي قيودا على الشحنات الخارجية للعقار، وسمحت فقط باستثناءات محدودة لذلك، مثل وجود أسباب إنسانية، والوفاء بالالتزامات السابقة.

وصرح مصدر حكومي بأنه وبعد مناشدة ترامب، دعا مسؤولون هنود بارزون من بينهم ممثلون عن قطاع الأدوية لمناقشة القضية وعقد اجتماعات يوم الأحد.

وبينما رجحت وسائل إعلام محلية احتمال رفع الحظر بسبب ما تردد عن وجود مخزون كاف لدى الصناعة، قال المسؤول إن الأمر ما زال قيد التقييم.

المصدر: د ب أ