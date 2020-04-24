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وزارة الصحة المصرية: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء

انتشار كورونا على متن مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي

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انتشار كورونا على متن مدمرة أمريكية في البحر الكاريبي
Reuters U.S. Navy
المدمرة الأمريكية USS Kidd
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تواجه وزارة الدفاع الأمريكية تحديا جديدا في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد إثر الكشف عن تفشي الوباء على متن مدمرة أمريكية متواجدة في البحر الكاريبي.

وأكد البنتاغون اليوم الجمعة أن الفحوصات كشفت إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة "كيد" بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة، مشيرا إلى تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، قولهم إن نتائج فحص كورونا لأكثر من عشرة بحارة على متن المدمرة جاءت إيجابية.

وتتواجد هذه المدمرة في البحر الكاريبي بمهمة مكافحة تهريب المخدرات، وأكد البنتاغون أنها تتوجه حاليا إلى ميناء.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان البحرية الأمريكية عن تشخيص إصابة 840 بحارا على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" بالفيروس، وقد توفى أحدهم الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز + The Hil

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