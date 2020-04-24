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الناتو يدعو "طالبان" إلى خفض العنف والانضمام لمحادثات السلام

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الناتو يدعو
Reuters OMAR SOBHANI
جنود من الناتو في موقع انفجار في كابل بأفغانستان - أرشيف
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دعا حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية إلى خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام، قائلا إنه "ينبغي الإسراع بإطلاق سراح السجناء".

وقال سفراء دول الحلف في بيان حول جهود السلام، إن "المستوى الحالي للعنف الذي تسببه طالبان غير مقبول... نرحب بتشكيل فريق تفاوضي شامل لتمثيل جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وأضاف البيان: "ندعو طالبان للدخول في مفاوضات دون مزيد من التأخير مع هذا الفريق وهو ما يعتبر عنصرا رئيسيا من بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة".

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"طالبان" ترفض دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار في رمضان

ورفضت الحركة دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مما أثار مخاوف بشأن عملية السلام، بعد أن توصلت "طالبان" والولايات المتحدة إلى اتفاق في فبراير الماضي بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها أمريكا من البلاد.

المصدر: "رويترز"

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