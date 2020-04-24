"طالبان" ترفض دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار في رمضان

رفضت حركة "طالبان" دعوة الحكومة الأفغانية إلى إعلان وقف لإطلاق النار في البلاد خلال شهر رمضان الكريم، واصفة الهدنة المقترحة بأنها "غير منطقية".

وندد المتحدث الرسمي باسم "طالبان" سهيل شاهين، على حسابه في "تويتر" بنداء الرئيس الأفغاني أشرف غني، محملا حكومة كابل المسؤولية عن إطالة أمد القتال في البلاد من خلال الخلافات المستمرة بشأن عملية السلام وتأخر تبادل الأسرى.

وشدد المتحدث على أن "طلب وقف النار غير منطقي وغير مقنع"، متهما الحكومة بوضع حياة السجناء على المحك خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبرمت "طالبان" اتفاقا تاريخيا مع الولايات المتحدة يفترض وفقه أن تنفذ الحركة وحكومة كابل عملية تبادل للأسرى وتطلقا مفاوضات بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، لكن العملية السلمية تعثرت وشهدت البلاد مؤخرا جولة جديدة من العنف قتل فيها العشرات من عناصر الأمن.

المصدر: أ ف ب