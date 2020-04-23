ديمقراطيون في النواب الأمريكي يدعون ترامب لإعادة تمويل الصحة العالمية

دعا ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، إلى إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية، محذرين من تحميل فشل إدارته في التعامل مع كورونا للمنظمة.

وأكد الأعضاء الديمقراطيون في رسالة بعثها رئيس اللجنة النائب إليوت إنجل، على "الحاجة إلى استجابة عالمية منسقة لمواجهة الوباء والدور الهام الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية، على الرغم من الأخطاء التي ارتكبتها".

"But let’s be clear: mistakes made by the WHO do not justify your halt in funding; nor do they excuse the serious failures of your Administration in confronting this pandemic."



In letter to Trump, members condemn reckless decision amid #COVID19 pandemic:https://t.co/smfvuxIXaP — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) April 23, 2020

وجاء في الرسالة: "تلعب منظمة الصحة العالمية دورا حيويا في دعم وإنفاذ اللوائح الصحية الدولية، وتثقيف الجمهور، وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية خاصة تلك الموجودة في العالم النامي، على الكشف عن الأوبئة والتصدي لها".

#BREAKING: Committee Democrats call on President Trump to restore funding to the World Health Organization and warn against shifting blame to the @WHO in order to distract from the Trump Administration's failed response to the #coronavirus pandemic. pic.twitter.com/2FS2M6vDFu — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) April 23, 2020

وأضافت الرسالة: "المنظمة ليست مثالية، وعلينا أن نراجع بدقة تعاملها المبكر مع هذه الأزمة، وخاصة مشاركتها مع السلطات الصينية، والدعوة إلى الإصلاحات المناسبة".

وتابعت: "لنكن واضحين، الأخطاء التي ترتكبها منظمة الصحة العالمية لا تبرر وقف التمويل، كما أنهم لا يبررون الفشل الخطير لإدارتكم في مواجهة وباء كورونا المستجد".

وأشار الأعضاء الديمقراطيون، إلى أنه "لو عملت إدارة ترامب بشكل وثيق مع المنظمة في المراحل الأولى من هذه الأزمة، لكان من الممكن أن يساعد ذلك في الحد من التفشي الهائل لكورونا الذي شهدناه في بلدنا".

المصدر: RT + "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي – تويتر"