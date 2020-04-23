إيران تكشف عن خطة لإطلاق قمر عسكري اصطناعي ثان

أعلنت إيران عن خطتها لإطلاق قمر اصطناعي عسكري ثان إلى المدار، وذلك بعد إطلاقها القمر الاصطناعي العسكري الأول في تاريخها "نور" أمس الأربعاء.

وقال قائد الوحدة الفضائية في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري علي جعفر آبادي اليوم الخميس، إن "قمر "نور 2" على الطريق وخطوتنا التالية إيصاله إلى مداره حول الأرض".

وأضاف أن الحرس الثوري يخطط أيضا لإطلاق أقمار صناعية بحجم أكبر من "نور" وقال: "قمر نور 1" هو أول أقمارنا العسكرية وسنصنع أقمارا أكبر في المستقبل تستقر في مدارات أعلى".

وبخصوص "نور 1" الذي أطلق يوم أمس، أوضح آبادي أنه يدور 16 مرة يوميا حول الكرة الأرضية على بعد 430 كم عن سطح الأرض، مؤكدا أن مستشعرات القمر الاصطناعي ستبدأ عملها في غضون عشرة أيام.





المصدر: RT