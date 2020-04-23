قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران: الإصابات في العاصمة تأخذ منحنى تصاعديا

قال علي رضا زالي قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في طهران، إن الإصابات في العاصمة الإيرانية، لاتزال تأخذ منحى تصاعديا.

وأضاف زالي أن أعداد الذين دخلوا الأقسام العادية في مشافي العاصمة زادت بنسبة 1.5% ، فيما ازداد عدد الذين نقلوا إلى غرف العناية المركزة بنسبة 3.3%.

وحذر زالي الإيرانيين من أن أي تنقل غير ضروري في الشوارع سيكون خطيرا، وأشار إلى أن "فيروس كورونا لا يزال عنيفا ويمكن أن يحدث موجة جديدة عالية من الإصابات، والمؤشرات الحالية لاتدل على أننا في طريق القضاء عليه".

المصدر: RT