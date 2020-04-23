كورونا في جنوب شرق آسيا.. سنغافورة تسجل لليوم الرابع ألف إصابة جديدة وفيتنام بؤرة استقرار

عززت سنغافورة خلال الساعات الـ24 الماضية صدارتها في قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منطقة جنوب شرق آسيا بتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس، عن رصد 1037 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في هذا البلد الصغير إلى 11178، أي أكبر حصيلة في المنطقة.

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وتعود الأغلبية الساحقة من هذه الإصابات إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال قيد العزل الصحي الصارم.

من جانبها، لا تزال إندونيسيا الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في المنطقة من حيث عدد الضحايا، بـ647 وفاة سجلت 11 منها في الساعات الـ24 الماضية.

وصرح مدير السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع منذ أمس بـ357 حالة جديدة إلى 7775 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 960 شخصا.

وفي الفلبين، ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء خلال اليوم الأخير بـ16 حالة وفاة جديدة وبلغت 462 وفاة.

كما أكدت وزارة الصحة تسجيل 271 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 6981، فيما بلغ عدد المتعافين 722 شخصا، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لإعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي عن قراره بشأن رفع إجراءات العزل الصحي المفروضة في البلاد أو تمديدها.

وفي ماليزيا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاتين و71 إصابة جديدة بالفيروس، وأصبح العدد الإجمالي 95 وفاة و5603 إصابات.

وفي تايلاند، سجلت السلطات خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة ناجمة عن كورونا، والضحية الجديدة سيدة في سن 78 عاما كانت تعاني من مشاكل صحية ملموسة، وأصبح إجمالي عدد الوفيات 50 حالة.

وأكد المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" التابع للحكومة التايلاندية، تاويسين ويسانويوتين، تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير لا تزال خمس منها مجهولة المصدر، وتكثف السلطات عمليات الفحص في جزيرة بوكيت السياحية بغية الحد من انتشار العدوى.

وبشكل عام، أصيب 2839 شخصا بكورونا في تايلاند منذ يناير، وقد تماثل 2430 منهم للشفاء.

في الوقت نفسه، لا تزال فيتنام بؤرة استقرار في وجه الفيروس على مستوى المنطقة، وأعلنت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات