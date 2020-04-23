سلطنة عمان تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن 33 فقط من المرضى الجدد مواطنون عمانيون، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد أصبح 1716 حالة.

ولم تسجل السلطات الصحية العمانية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال اليوم الأخير، ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء عند مستوى ثماني حالات وفاة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تسجيل (102) مائة وحالتي إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩، منها ثلاث وثلاثون (33) حالة لعمانيين، وتسع وستون (69) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1716) ألفاً وسبعمائة وست عشرة حالة وعدد الوفيات ثمانٍ (8). pic.twitter.com/cbXHmabiHQ — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) April 23, 2020

وتمثل أرقام اليوم في السلطنة انخفاضا طفيفا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في البلاد 106 إصابات بالعدوى.

المصدر: RT