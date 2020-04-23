 
مباشر

تسعيني إيراني يقهر كورونا ويتعافى منه

أخبار العالم

تسعيني إيراني يقهر كورونا ويتعافى منه
https://ar.irna.ir/news
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nq31

قهر عجوز إيراني يدعى عباس محمود نجاد، ويبلغ من العمر 92 عاما وباء كوفيد-19 الذي شفي منه، وغادر مستشفى مدينة جلفا التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية.

إقرأ المزيد
امرأة مسنة تركية تنتصر على كورونا بفضل قوة جهازها المناعي
امرأة مسنة تركية تنتصر على كورونا بفضل قوة جهازها المناعي

ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيس شبكة الصحة في مدينة هادي شهر محمد قنبري قوله الأربعاء، إن هذا الرجل البالغ من العمر 92 عاما هو المريض الأكبر سنا الذي يتعافى من مرض كورونا في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأضاف قنبري، أن هذا المريض كافح للتغلب على المرض على مدى 10 أيام صعبة وبالتالي تماثل إلى الشفاء وغادر المستشفى.

يذكر أن العديد من المسنين والمسنات، الذين تبلغ أعمارهم فوق السبعين وحتى فوق المئة، تعافوا من مرض كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وتشير أحدث الإحصائيات في إيران إلى إصابة 85 ألفا و996 شخصا بفيروس كورونا لغاية يوم الأربعاء فيما بلغ عدد المتعافين 63 ألفا و113 شخصا والمتوفين 5391 شخصا.

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا