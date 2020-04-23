تسعيني إيراني يقهر كورونا ويتعافى منه

قهر عجوز إيراني يدعى عباس محمود نجاد، ويبلغ من العمر 92 عاما وباء كوفيد-19 الذي شفي منه، وغادر مستشفى مدينة جلفا التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية.

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ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيس شبكة الصحة في مدينة هادي شهر محمد قنبري قوله الأربعاء، إن هذا الرجل البالغ من العمر 92 عاما هو المريض الأكبر سنا الذي يتعافى من مرض كورونا في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأضاف قنبري، أن هذا المريض كافح للتغلب على المرض على مدى 10 أيام صعبة وبالتالي تماثل إلى الشفاء وغادر المستشفى.

يذكر أن العديد من المسنين والمسنات، الذين تبلغ أعمارهم فوق السبعين وحتى فوق المئة، تعافوا من مرض كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وتشير أحدث الإحصائيات في إيران إلى إصابة 85 ألفا و996 شخصا بفيروس كورونا لغاية يوم الأربعاء فيما بلغ عدد المتعافين 63 ألفا و113 شخصا والمتوفين 5391 شخصا.

المصدر: "إرنا"