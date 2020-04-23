تركيا.. حظر التجوال في 31 ولاية لمواجهة تفشي كورونا

بدأ منتصف الليلة الماضية، سريان حظر التجوال في 31 ولاية تركية، لمدة 4 أيام، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وبحسب تعميم نشرته وزارة الداخلية "سيفرض حظر تجوال أيام 23 و24 و25 و26 أبريل الجاري، على أن تفتح المحال التجارية أبوابها بين التاسعة صباحا والثانية ظهرا في يوم الخميس والجمعة فقط (خلال الحظر) بسبب دخول شهر رمضان، بشرط شراء المواطنين من أقرب المحال التجارية".

وستغلق المحلات التجارية أبوابها تماما يومي السبت والأحد من أيام حظر التجوال.

وستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

كما ستواصل شركات الصناعات الطبية وصناعة المعقمات والكمامات، والشركات الاستراتيجية العاملة في مجال الطاقة عملها.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبينا أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعّل وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.

ويشمل الحظر كلا من أنقرة، اسطنبول، أضنة، أنطاليا، آيدن، باليكسير، بورصة، صامسون، دنيزلي، دياربكر، أرضروم، أسكيشهير، غازي عنتاب، هطاي، إزمير، قهرمان مرعش، قيصري، قوجه إيلي، قونية، ملاطيا، مانيسا، ماردين، مرسين، موغلا، أوردو، صقاريا، شانلي أورفة، تكيرداغ، طرابزون، زنغولداق، وان.

المصدر:"الأناضول"