أردوغان: جائحة كورونا في تركيا تصل إلى الذروة ونسعى لإعادة الحياة الطبيعية بعد رمضان

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا تشارف على مرحلة الذروة في تركيا، متوقعا أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، تعليقا على سير الجائحة في البلاد: "بدأنا نلاحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا".

وأضاف أردوغان: "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر من خلال أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".

وسبق أن أعلن الرئيس التركي أنه سيتم فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى ولمدة 4 أيام في 31 ولاية بتركيا اعتبارا من يوم الخميس في إطار جهود كبح انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتعتبر تركيا حاليا أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا خارج أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت في البلاد حتى الآن 90980 إصابة مؤكدة بالمرض بما في ذلك 2140 حالة وفاة.

المصدر: الأناضول + وكالات