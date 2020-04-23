انخفاض حاد لوفيات كورونا اليومية في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، التي بلغت 2751 وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 46583 وفاة.

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كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839675، علما بأن حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء، من حيث عدد الوفيات والإصابات.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة لكوفيد-19 في البلاد، إذ سجلت وحدها أكثر من 15 ألف وفاة، أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية سجلت وفاة 474 مصابا بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها بشكل طفيف".

المصدر: أ ف ب