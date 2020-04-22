الرئيس الإيراني: علينا أن نتعود على الحياة مع فيروس كورونا

امتنع الرئيس الايراني حسن روحاني عن تحديد موعد للتغلب على فيروس كورونا، معتبرا أنه ينبغي أن "نتعود على الحياة مع هذا الفيروس".

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وقال روحاني اليوم الأربعاء:" لا نعرف إلى متى سنتعامل مع فيروس كورونا، ربما لشهر مقبل، وربما حتى العام المقبل، وعلينا أن نتعود على الحياة مع فيروس كورونا".

وأضاف: "حققنا نجاحا نسبيا على كورونا، لكن لا ينبغي لنا الاعتقاد أننا أنهينا مهمة القضاء عليه"، محذرا من "أننا سنواجه معضلة كبيرة اذا اعتقدنا أننا انتصرنا على فيروس كورونا".

وأشار الرئيس الإيراني إلى ازدياد في الإصابات بالفيروس في بعض المحافظات، على الرغم من انخفاض إجمالي الاصابات في البلاد، مشددا على أن البقاء في المنزل "لا يزال أهم التوصيات للحد من تفشي الفيروس".

واعتبر روحاني أن فتح البلاد التدريجي أمام العمل الاقتصادي كان ضرورة، وقال: "سننجح في مكافحة كورونا إذا ترافق فتح البلاد مع مرعاة الارشادات الصحية من قبل المواطنين".

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وأشار روحاني إلى أن قدرات إيران على إنتاج المعدات الطبية تضاعفت ويمكنها تصديرها اليوم، بما فيها أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، معبرا عن أمله في أن تتمكن إيران مستقبلا من تصدير الكمامات الطبية أيضا.

المصدر: RT