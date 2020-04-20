إيران زادت 10 أضعاف من حجم إنتاج الأقنعة الطبية منذ بدء كورونا

كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده زادت إنتاجها من الأقنعة الطبية (الكمامات) عشرة أضعاف، منذ بدء وانتشار الفيروس التاجي كورونا.

وقال ربيعي في تصريح صحفي: "مع بدء انتشار الفيروس في 19 فبراير الماضي، بلغ الإنتاج اليومي من الكمامات الطبية حوالي 400 ألف قناع ..ويسعدني اليوم أن أعلن أن حجم الإنتاج اليومي للأقنعة الطبية يتجاوز 4 ملايين، وهذا الرقم لا يتضمن الأقنعة التي تصنع يدويا في البيوت أو الأرياف".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية عن حظر تصدير عدد من السلع المخصصة للأغراض الطبية، بما في ذلك الأقنعة والأقمشة، خوفا من نقصها في ظل تفشي الفيروس.

وفي سياق متصل أعلنت إيران، الثلاثاء، افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى جنوب غرب آسيا، في مدينة إشتهارد الصناعية التابعة لمحافظة البرز غرب طهران، بقدرة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين كمامة يوميا، 100 ألف كمامة في المرحلة الأولى.

المصدر: نوفوستي



