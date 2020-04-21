ارتفاع حصيلة الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 5297 والمصابين إلى 84802

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 5297 شخصا، وعدد الإصابات إلى 84802 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة في تصريح صحفي بأن 88 من المصابين توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1297 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 60965 شخصا، ووصفت حالة 3357 مصابا بالفيروس بالحرجة.

المصدر: RT