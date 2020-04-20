رئيس "الأركان" الإيرانية: نعيش ظروفا بسبب كورونا لم نشهد مثلها حتى في الحربين العالميتين

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، إن الأمن مستتب حاليا في البلاد.

وأشاد اللواء باقري في كلمته خلال المؤتمر العام لقادة قوى الأمن الداخلي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بجهود ومساعي قوى الأمن الداخلي على مختلف الأصعدة ومنها توفير الأمن للمواطنين ومكافحة تهريب المخدرات فضلا عن خدمة المواطنين في الظروف الصعبة بما فيها الأزمات الطبيعية مثل اجتياح السيول والزلازل والأزمة الأخيرة المتمثلة في تفشي فيروس كورونا.

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وأكد ضرورة الاستفادة من الدروس والعبر التي جاءت في ظروف فيروس كورونا الذي لم يشهد العالم مثيلا له حتى في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 59273 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 353012 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

المصدر: إرنا