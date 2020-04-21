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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح في كندا إلى 23 قتيلا

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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح في كندا إلى 23 قتيلا
Reuters
ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح في كندا إلى 23 قتيلا
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أسفر الهجوم الذي نفذه يوم السبت مسلح كان يرتدي زي شرطة في مقاطعة نوفا سكوتيا بشرقي كندا، عن مقتل 23 شخصا على الأقل، في آخر بيان نشرته الشرطة الملكية الكندية.

وأكدت الشرطة مقتل ضابط في الهجوم وإصابة آخر بجروح خفيفة، وأن عدد الضحايا بلغ 23 قتيلا، بمن فيهم منفذ الهجوم، مضيفة أن الحادث لا يزال مصنفا غير إرهابي.

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وأفادت الشرطة الملكية الكندية بأن منفذ العملية قتل برصاص قوات الأمن، مشيرة إلى أن مسرح الجريمة يضم ما لا يقل عن 16 مكانا.

وكشفت الشرطة أن منفذ الهجوم، الذي بدأ يوم السبت واستمر حوالي 12 ساعة، يدعى غابرييل وورتمان، وكان يبلغ من العمر 51 سنة.

ويعتبر إطلاق النار في نوفا سكوتيا الهجوم الأكثر دمويا من نوعه في تاريخ كندا من حيث عدد الضحايا. 

ولم تصنف الشرطة الحادث كهجوم إرهابي، قائلة إنه لا يوجد على ما يبدو صلة بين وورتمان وبعض ضحاياه على الأقل، وإنها لا تعرف الدافع وراء ارتكابه الجريمة.

ويوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو للصحفيين، إن "مسلحا أنهى حياة ما لا يقل عن 18 شخصا، من بينهم امرأة ترتدي زيا رسميا واجبها حماية حياة الآخرين، حتى عندما يهدد ذلك حياتها"، في إشارة إلى الشرطية هيدي ستيفنسون، التي قتلت برصاص المهاجم.

المصدر: وكالات

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