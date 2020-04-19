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الشرطة الكندية تعتقل مطلق النار (صورة)

كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار

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كندا.. إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار
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اعتقلت الشرطة الملكية الكندية، اليوم الأحد، غابرييل ورتمان مطلق النار بإقليم نوفا سكوتيا، وقالت في تغريدة إنه سيتم نشر المزيد من المعلومات عند توفرها.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" إن عددا من الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، اليوم الأحد، وأضافت أن الشرطة الكندية لم تعلن إن كان هناك قتلى.

وكانت الشرطة قد حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان (51 عاما) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في "تويتر"، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

ويعد إطلاق النار العشوائي نادر في كندا حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.

المصدر: رويترز + "تويتر"

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