وقوع زلزال بقوة 6.2 في المحيط الهادئ قبالة جزيرة هونشو اليابانية

وقع زلزال بقوة 6.2 وفقا لمقياس ريختر، اليوم الأحد، في المحيط الهادئ قبالة جزيرة هونشو اليابانية، حسبما أورد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 125 كلم شمال شرقي مدينة سنداي، عاصمة محافظة مياغي (بشمال جزيرة هونشو)، والتي يقدّر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة، وعلى عمق 60 كلم.

ولم ترد إنذارات بوجود خطر أمواج تسونامي العالية جراء الزلزال.

المصدر: تاس