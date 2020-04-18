أعنف الزلازل التي ضربت العالم
في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرق المتوسط هزات أرضية متفرقة وخاصة في سوريا وشمال لبنان. إليكم أعنف الزلازل التي ضربت العالم.
في عام 1556 اهتزت الأرض في مقاطعة شينسي في الصين بقوة 8 درجات على مقياس ريختر. وقتل الزلزال المدمرحوالي 830 ألف شخص وأغرق البلاد في أزمة إنسانية حادة.
ثاني أقوى زلزال في العالم ضرب الصين أيضا في تانغشان عام 1976 هذه المرة بقوة 7.5 درجة وحصد مايقارب 255 ألف روح.
في سوريا وتحديدا في حلب في عام 1138 ضرب زلزال راح ضحيته 230 ألف شخص.
حدثت زلازل شديدة أخرى في التاريخ الحديث بشكل رئيسي في إندونيسيا عام 2004 ، وهايتي عام 2010 ، حيث توفي حوالي 227 ألف شخص في إندونيسيا و 222 ألف شخص في هايتي.
إيران بالمقابل كان لها حصتها من الزلازل التي ضربت في عامي 856 و 893 وراح ضحيتها مايقارب 350 ألف شخص.
قتل الزلزال المدمر في كانتو في اليابان عام 1923 حوالي 142 ألف شخص. في حين راحت ضحية زلزال تركمانستان عام 1948 مالا يقل عن 110 آلاف شخص.
المصدر:nbcnews
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