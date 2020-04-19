مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار في كندا

أفادت وسائل إعلام كندية، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدة أشخاص جراء إطلاق نار كثيف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم نوفا سكوتيا شرق كندا.

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وقالت تقارير إعلامية كندية إن الهجوم أودى بحياة عدة أشخاص بينهم المشتبه به في إطلاق النار وضابط شرطة، بينما لم يتم ذكر العدد الدقيق للضحايا.

وأفادت الشرطة المحلية، في وقت سابق، بأن الهجوم نفذ على يد المواطن، غابريل وورتمان، البالغ 51 عاما من عمره والذي تم القبض عليه ونقله إلى مركز احتجاز بعد عملية ملاحقة إثر محاولته الفرار من موقع الحادث.

وأوضحت، في تقريرها المبدئي، أن إطلاق النار، الذي نفذ ليلة السبت إلى الأحد، أسفر عن "إصابات متعددة"، فيما كان المهاجم يرتدي زيا شرطيا كما قاد سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية رغم أنه ليس من عناصرها.

وذكرت الشرطة الكندية في حينه أنها لا تزال تعمل على تحديد دوافع الهجوم.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

المصدر: رويترز + وكالات