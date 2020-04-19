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الشرطة الكندية: مقتل أكثر من 10 أشخاص جراء إطلاق النار شرق البلاد

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الشرطة الكندية: مقتل أكثر من 10 أشخاص جراء إطلاق النار شرق البلاد
Reuters JOHN MORRIS
عناصر من الشرطة الملكية الكندية في موقع إطلاق النار بإقليم نوفا سكوتيا
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أعلنت الشرطة الكندية أن إطلاق النار المكثف الذي هز مدينة بورتابيك الريفية في إقليم نوفا سكوتيا شرق البلاد أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص.

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وقالت شرطة نوفا سكوتيا، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد، إن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص، إلا أن العدد الدقيق للضحايا غير محدد بعد.

بدورها، أفادت تقارير إعلامية كندية بأن من بين القتلى، المشتبه به في إطلاق النار وضابط شرطة.

وأفادت الشرطة المحلية، في وقت سابق، بأن الهجوم نفذ على يد المواطن، غابريل وورتمان، البالغ من العمر 51 عاما والذي تم القبض عليه ونقله إلى مركز احتجاز بعد عملية ملاحقة إثر محاولته الفرار من موقع الحادث.

وأوضحت، في تقريرها المبدئي، أن إطلاق النار، الذي نفذ ليلة السبت إلى الأحد، أسفر عن "إصابات متعددة"، فيما كان المهاجم يرتدي زي رجل شرطة، كما قاد سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية.

وذكرت الشرطة الكندية أنها لا تزال تعمل على تحديد دوافع الهجوم.

المصدر: رويترز + وكالات

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