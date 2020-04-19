بقفزة ملحوظة.. حصيلة الوفيات بكورونا في كندا تتجاوز الـ1500

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كندا ارتفاعا بنحو 12% خلال الساعات الـ24 الماضية وتجاوزت حد الـ1500 حالة.

وأكدت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا العدوى في البلاد ارتفعت منذ أمس بـ160 حالة جديدة، من 1346 حتى 1506.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في كندا خلال آخر 24 ساعة من 32412 حتى 33922 حالة بما فيها 13 إصابة غير مؤكدة بعد.

وتتصدر مقاطعة كيبك قائمة المناطق الأكثر تضررا بكورونا في كندا بـ17521 إصابة، وتليها أونتاريو (10578 إصابة).

المصدر: RT + رويترز