تراجع ملموس في معدل الوفيات بكورونا في إسبانيا

شهدت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا ملموسا في الساعات الـ24 الماضية، بتسجيل 410 وفيات جديدة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد بلغت حتى الآن 20453 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى منذ أمس بأكثر من 4.2 ألف حالة جديدة، من 191726 إلى 195944 إصابة.

وتمثل أرقام اليوم تراجعا ملموسا في معدل الوفيات الجديدة بسبب الفيروس في إسبانيا، وذلك بعد يوم من تسجيل سلطات البلاد 565 حالة وفاة ناجمة عن كورونا.

المصدر: رويترز