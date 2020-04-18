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الجيش في شوارع ليسوتو! (صور)

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الجيش في شوارع ليسوتو! (صور)
AFP Molise MOLISE
عكريون في شوارع مملكة ليسوتو
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قال عمر شحاتة، مستشار وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو، فى حديث خاص لـRT، إن مواطني بلاده استيقظوا صباح اليوم وفوجئوا بانتشار الجيش في شوارع العاصمة ماسيرو.

الجيش في شوارع ليسوتو! (صور)
RT

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رئيس وزراء ليسوتو ينشر الجيش في الشوارع
رئيس وزراء ليسوتو ينشر الجيش في الشوارع

وتضاربت الآراء في شوارع ليسوتو، حيث اعتقد البعض أنه انقلاب عسكري، فيما اعتقد آخرون أن الجيش ظهر في الشوارع لتوعية الأفراد من مخاطر كورونا وتطبيق حظر التجول. إلا ان رئيس وزراء المملكة، توماس تاباني، قال إن تواجد الجيش فقط لحفظ النظام ومقاومة أي طرف من التحايل على القانون وفرض الأمر الواقع.

الجيش في شوارع ليسوتو! (صور)
RT

وكان تباني نشر، اليوم السبت، الجيش في شوارع العاصمة ماسيرو، ضد من قال إنهم "عناصر وطنية مارقة" تريد زعزعة استقرار الدولة الواقعة في الجنوب الإفريقي.

جدير بالذكر أن اتهاما وجه إلى رئيس الوزراء وزوجته بضلوعهما في مقتل زوجته الأولى، وما زالت القضية متداولة حتى الآن أمام المحكمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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