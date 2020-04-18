رئيس وزراء ليسوتو ينشر الجيش في الشوارع

نشر رئيس وزراء ليسوتو، توماس تاباني، اليوم السبت الجيش في شوارع العاصمة ماسيرو، ضد من قال إنهم "عناصر وطنية مارقة" تريد زعزعة استقرار الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

ورأى شاهد من "رويترز" عربات مدرعة ومجموعات من الجنود المدججين بالسلاح يقومون بدوريات في وسط المدينة، لكن بدا أن الجنود عادوا إلى ثكناتهم في وقت لاحق اليوم.

ويواجه توماس تاباني (80 عاما) تحديات شخصية وسياسية، وكان شركاء في الائتلاف الحاكم قد وصفوا قراره في الشهر الماضي بتعليق عمل البرلمان بسبب وباء فيروس كورونا دون التشاور معهم بأنه غير دستوري.

ووجه له نحو 20 شخصية تنافسه في حزبه الانتقاد، ثم أقاموا دعوى أمام المحكمة الدستورية لإبطال قراره وطالبوه بالاستقالة.

وهددت المعارضة في البرلمان بإجراء اقتراع بحجب الثقة عن حكومته.

وليسوتو واحدة من الدول القليلة التي لم تعلن عن أي إصابات بـ"كوفيد-19".

جدير بالذكر أن تاباني متهم هو وزوجته الحالية بالضلوع في قتل زوجته السابقة ليبوليلو بالرصاص في يونيو عام 2017، وينفي تاباني وزوجته الاتهامات.

المصدر: رويترز