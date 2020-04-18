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وفاة مواطن مصري في نيويورك ثبتت إصابته بفيروس كورونا

أخبار العالم

وفاة مواطن مصري في نيويورك ثبتت إصابته بفيروس كورونا
فتحي حسن
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كشف الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي، محمد العالم، لـRT، عن وفاة مواطن مصري في الستينات من عمره، في مدينة نيويورك، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وأضاف الصحفي أن المواطن المصري، واسمه فتحي حسن، كان يعيش بمنطقة منهاتن في نيويورك، وتم نقله إلى المستشفى بعد إثبات إصابته بفيروس كورونا في حالة حرجة، وتوفي بعد أيام من نقله.

وأضاف الصحفي أنه تم الكشف عن إصابة أحد أعضاء الجالية العربية ويدعى محمد البشير، وعدد كبير من أفراد أسرته بفيروس كورونا، وتم نقلهم للمستشفى ووضعهم تحت أجهزة التنفس الصناعي.

يشار إلى أن هذه الحالة هي الرابعة لوفاة مواطن مصري مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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