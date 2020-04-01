الكشف عن إصابات كثيرة بفيروس كورونا بين المصريين في الولايات المتحدة

كشف الصحفي المصري المتخصص في الشأن الأمريكي محمد العالم، عن وجود كارثة كبيرة تتهدد المصريين المتواجدين في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

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وقال الصحفي المصري المقيم في الولايات المتحدة، إن عددا كبيرا من المصريين سائقي التاكسي والليموزين والدليفري الخاص وأوبر دليفري، بدأ اكتشاف إصابتهم بالمرض القاتل، وتوفي عدد منهم.

وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة، حيث أن أحوالهم المادية شبه متوقفة هنا، ولا يستطيعون وأسرهم العودة لمصر لأنهم بالفعل مصابون.

وأشار إلى أن الحالات في ازدياد، ولا يوجد لدى الكثير منهم تأمينات اجتماعية وطبية بحكم عملهم الحر.

وكانت السلطات الطبية الأمريكية، قد أعلنت وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بكورونا، وذلك بعد أسبوع من اكتشاف إصابته وزوجته وأولاده بالفيروس.

ناصر حاتم

المصدر: RT