وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الطبية الأمريكية، وفاة طبيب مصري مقيم في الولايات المتحدة بكورونا، وذلك بعد أسبوع من اكتشاف إصابته وزوجته وأولاده بالفيروس.

وحسب الصحفي المصري المقيم في أمريكا، محمد العالم، فإن الدكتور المتوفى هو أشرف عبده، عمل طبيبا عاما في أحد مستشفيات نيويورك، وعمره بحدود الستين عاما، ويقيم في الولايات المتحدة منذ 20 عاما.

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وكشف عن إصابته بالفيروس مع زوجته وأسرته قبل أسبوع، ووافته المنية قبل 3 ساعات.

ناصر حاتم ـ RT