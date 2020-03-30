وصول أكبر مستشفى عسكري عائم إلى نيويورك

تظهر لقطات جوية وصول السفينة الطبية العسكرية الأمريكية "كومفورت" إلى مدينة نيويورك، التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وستساعد السفينة في تخفيف العبء عن المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا، وسيتم استخدامها لعلاج المرضى الذين لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.

وتحتوي السفينة على 12 غرفة عمليات مجهزة تجهيزا كاملا و1000 سرير علاوة على خدمات أشعة ومختبر طبي وصيدلية ومختبر بصريات ومصنعين لإنتاج الأكسجين.

وسجلت مدينة نيويورك أعلى معدل في وفيات بـ776 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، فيما وصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة عموما إلى 2513 حالة، ووصل عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 143 ألف حالة.

المصدر: وكالات