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كورونا.. رقم قياسي في عدد الوفيات والمصابين في حصيلة يومية بالولايات المتحدة

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كورونا.. رقم قياسي في عدد الوفيات والمصابين في حصيلة يومية بالولايات المتحدة
Reuters Caitlin Ochs
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كشفت آخر البيانات والأرقام أن الولايات المتحدة سجلت 30 ألفا و905 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة بين يومي 16 و17 الشهر الجاري، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية على المستوى العالمي.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل خلال الفترة نفسها وفاة 4591 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وهو أيضا أكبر رقم كحصيلة يومية يتم تسجيلها منذ تفشي فيروس كورونا.

وفي آخر حصيلة أظهرت احصائيات الجامعة التي تستند إلى بيانات رسمية أن عدد المصابين في الولايات المتحدة حتى اليوم السبت بلغ 701 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 37 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في الولايات، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، مثل نيويورك، ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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