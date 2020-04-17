كورونا في إسرائيل.. الإصابات تقترب من الـ13 ألفا والوفيات نحو 150

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد بلغ 12855، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 148 حالة وفاة.

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وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة تسجيل خمس وفيات و97 إصابة جديدة بالعدوى منذ الليلة الماضية.

ولا يزال 182 مريضا في المستشفيات بحالة خطرة و129 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 2967 شخصا.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن ثلاثة من ضحايا كورونا الجدد سيدات مسنات (76 و84 و96 عاما) كانت لديهن مشاكل صحية أصلا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل