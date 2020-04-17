رغم ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يقرر فتح السوق وعودة الحياة إلى طبيعتها

تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق ضمن قيود، على أن يعرض هذا القرار على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم غد السبت.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "قرر رئيس الوزراء تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة".

ولفت البيان إلى أن "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض القطاعات التجارية التي تستطيع مزاولة أعمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة. كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".

وأوضح البيان أنه سيكون بالإمكان الخروج من المنزل للقيام بنشاط رياضي يضم لا أكثر من شخصين وحتى مسافة 500 متر عن المنزل، كما سيسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالدراسة شريطة ان يكون كل طفل على حدة.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة ستقوم خلال الـ48 ساعة المقبلة "بإعداد مشروع قرار وبمسح المجالات التجارية التي تستطيع المشاركة في المخطط التجريبي. كما سيتم تحضير أنظمة مفصلة لتشغيل المصالح التجارية وإجراءات لتصرف الجمهور في الحيز العام وفي المصالح التجارية".

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد الى 143 ، بواقع 13 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغت الحصيلة الاجمالية للإصابات 12758 بواقع 257 إصابة جديدة.

المصدر: وكالات