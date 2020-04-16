وسائل إعلام: توجيهات ترامب تقضي بإعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل

أفادت وسائل إعلام بأن التوجيهات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يرتقب نشرها رسميا اليوم الخميس، تقضي بإعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن المرحلة الأولى من رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تتضمن إعادة فتح مشاريع الأعمال الكبيرة مثل المطاعم أو دور السينما، بشرط التزامها بالتباعد الاجتماعي.

وتتضمن المرحلة الثانية رفع القيود عن السفر "غير الضروري" وإعادة فتح المدارس، فيما سيسمح في المرحلة الثالثة لذوي الحالة الصحية الضعيفة بالتفاعل الاجتماعي من جديد.

إقرأ المزيد

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبلغ حكام الولايات بأنه سيكون بإمكانهم في رفع القيود في ولاياتهم بحلول 1 مايو المقبل أو حتى قبل ذلك الموعد.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ترامب عن خطط جديدة للتوظيف في مجال متابعة انتشار الفيروس.

ومن المرتقب أن يعلن ترامب رسميا عن توجيهاته الجديدة في وقت لاحق، من اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث مرارا عن ضرورة عودة الاقتصاد إلى عمله الطبيعي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد، والذي قد أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، التي لا تزال في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين بالفيروس والوفيات الناجمة عنه.

المصدر: رويترز