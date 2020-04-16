ترامب يعقد مؤتمرا بشأن "إعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي الخميس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس، بشأن "إعادة فتح" الاقتصاد الأمريكي، وذلك بعد تدابير تم إتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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ورجح ترامب، خلال المؤتمر اليومي، الذي يعقده عادة في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا، أن تكون بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشي الجائحة، التي حصدت أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة حتى الآن، وهي أكبر حصيلة لبلد في العالم​​​.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه "من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشددا على أن "المعركة مستمرة، لكن البيانات تشير إلى أننا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وأضاف: "هذه التطورات المشجعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي سيعقده الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتخذ ترتيبات لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي "في الوقت المناسب".

المصدر: "سبوتنيك"