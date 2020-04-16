سويسرا تبدأ تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 27 أبريل

أعلنت الحكومة السويسرية، الخميس أنها ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 27 أبريل في تخفيف القيود الجذرية التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وأوضحت أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات وستسمح بفتح محلات تصفيف الشعر والمساج على أن يعقب ذلك فتح المدارس الإلزامية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 مايو.

وستشمل المرحلة الثالثة فتح المدارس الثانوية والمهنية والجامعات اعتبارا من الثامن من يونيو.

وسجلت سويسرا في آخر إحصائية اليوم، 26548 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 1280.

المصدر: رويترز + سويس إنفو