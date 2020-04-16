عدد وفيات كورونا في سويسرا يتجاوز الألف والإصابات تتجاوز عتبة الـ 25 ألف

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم الخميس، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 1017 ارتفاعا من 973 وفاة يوم الأربعاء.

وأضافت وكالة الصحة العامة أن عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابا.

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وقالت الحكومة إن إجراءات مكافحة انتشار الجائحة كانت فعالة، معلنة عن جدول زمني لتخفيف القيود اعتبارا من 27 أبريل.

وقررت الحكومة السويسرية تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى 26 أبريل، وقالت في بيان إن التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر.

وذكرت الحكومة أنه ومن أجل الإنهاء التدريجي للإجراءات بصورة ناجحة يجب الوفاء ببعض المتطلبات.

وأضافت أن المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى عدم رفع الإجراءات التقييدية الرامية إلى مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان، لأن ذلك قد يفضي إلى مضاعفات.

المصدر: رويترز