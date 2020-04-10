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فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ 90 ألفا

الصحة العالمية تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار كورونا في بعض دول العالم

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من تسارع
Reuters DENIS BALIBOUSE
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم جيبريسوس
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من تسارع مقلق بانتشار كورونا في بعض الدول، منها 16 في إفريقيا، رغم تباطؤ تفشيه في بلدان أوروبية، لاسيما إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وطالب المدير العام للمنظمة تديروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، دول العالم إلى توخي الحذر في رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن "المنظمة تود أن تشهد تخفيفا في القيود، لكن في الوقت ذاته، فإن رفع القيود قد يؤدي إلى عودة فتاكة للفيروس".

وتابع: "الأمر يشمل العدوى المجتمعية في 16 دولة إفريقية".

وشدد تيدروس، على أنه "لا يوجد بلد محصن، ولا يمكن لأي بلد المطالبة بنظام صحي قوي".

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة الذعر بسبب وجود هذا الفيروس غير المرئي الخطير الذي يؤدي إلى الكوارث والخراب، ولكن يجب علينا تعزيز أنظمة الصحة".

المصدر: "رويترز"

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