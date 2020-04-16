إيفانكا ترامب تخرق التوجيهات الفدرالية في واشنطن وتسافر مع عائلتها

سافرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، إلى نيوجيرسي مع عائلتها لقضاء عطلة عيد الفصح، على الرغم من التوجيهات الفيدرالية في واشنطن بمنع السفر بإطار احتواء تفشي كورونا.

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وتوجهت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة من واشنطن العاصمة إلى نادي ترامب الوطني للغولف بيدمينستر في نيو جيرسي، حيث احتفلوا الليلة الأولى من عيد الفصح معا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد عاد كوشنر إلى واشنطن للعمل مع إدارة ترامب لمحاربة تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما بقيت إيفانكا في نيو جيرسي مع أطفالها.

وذكرت الصحيفة أن إيفانكا شاركت في مكالمتين هاتفيتين على الأقل أجراها والدها الرئيس دونالد ترامب، مع قادة الأعمال الذين يتشاور معهم حول كيفية وتوقيت فتح اقتصاد البلاد.

وجاء سفر إيفانكا وجاريد كوشنير بعدما أصدرت الإدارة الفدرالية في واشنطن أوامر البقاء في المنزل في 1 أبريل، وبعد العديد من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتبها إيفانكا، شجعت فيها الأمريكيين على اتباع الإرشادات الفيدرالية حول الابتعاد الاجتماعي وشكرت الجمهور على الحجر الذاتي.

وكانت العاصمة الأمريكية واشنطن أعلنت في 12 مارس حالة الطوارئ، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما أصدرت السلطات الفدرالية في 1 أبريل أوامر تلزم السكان بالبقاء في منازلهم.

المصدر: هآرتس