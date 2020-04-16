الفيروس التاجي في الهند.. ومن البيتزا ما قتل!

ذكرت شبكة تلفزيون "ان.دي.تي.في" الهندية أن فتى مصابا بالعدوى، يبلغ من العمر 17 عاما، يشتبه في أنه نقل العدوى إلى 70 عائلة في نيودلهي، بعد أن أوصل إليها وجبات بيتزا.

وواضب الفتى على إيصال طلبات البيتزا حتى 12 أبريل، وخلال الخمسة عشر يوما الماضية سلمها إلى 72 عائلة في جنوب دلهي.

وتم إثر ذلك عزل هذه العائلات ومراقبتها، كما وُضع 20 من زملاء الفتى الذين كان على اتصال بهم في الحجر الصحي.

وتقول السلطات المحلية في العاصمة الهندية، إن حامل حقيبة البيتزا المصاب، لم يقم برحلات إلى دول أجنبية، وقد يكون أصيب بالعدوى عن طريق تسليم وجبة إلى شخص مصاب بالفيروس التاجي (كورونا).

وتحتل العاصمة دلهي المرتبة الثانية في الهند من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، ووفقا لآخر البيانات، سُجلت في المدينة 1578 حالة إصابة بالعدوى، وأكثر من 30 حالة وفاة، في حين يوجد في سائر الهند 12380 مصابا، منهم 10477 شخصا تحت العلاج.

المصدر: نوفوستي