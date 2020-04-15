مسؤولون: واشنطن قد توجه تمويلها لمنظمات إغاثة أخرى بدلا من الصحة العالمية

أكد مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تعيد توجيه نحو 400 مليون دولار كانت ستدفعها لمنظمة الصحة العالمية هذا العام، إلى جماعات إغاثة أخرى.

وقال المسؤولون، إن "واشنطن دفعت 58 مليون دولار هذا العام للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وهو ما يمثل نصف المبلغ المقرر دفعه لعام 2020 تحت بند المساهمة المقدرة".

وأضافوا: "سنوقف الدفعة الثانية. يمكننا بسهولة منح هذه الأموال للصليب الأحمر أو أي منظمة مماثلة".

وأعلن ترامب الثلاثاء، تعليق بلاده إسهاماتها في تمويل الصحة العالمية، حتى تراجع واشنطن دورها "في سوء الإدارة البالغ والتستر على انتشار فيروس كورونا".

وعادة ما تقدم الولايات المتحدة، تمويلا طوعيا لبرامج محددة لمنظمة الصحة العالمية تشمل عمليات التلقيح، ومكافحة الإيدز والالتهاب الكبدي، والسل، ورعاية الخدج، وصحة المراهقين.

المصدر: "رويترز"