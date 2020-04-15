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جيمي كارتر ينتقد قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية

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جيمي كارتر ينتقد قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية
AFP MANDEL NGAN
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
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انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، قرار الرئيس دونالد ترامب وقف إسهامات بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية.

وقال كارتر في بيان له، نقله "مركز كارتر" اليوم الأربعاء: "أنا حزين بشأن قرار وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، فيما هناك حاجة ماسة للتمويل، وخاصة في ظل تفشي وباء عالمي".

وأضاف كارتر أن "منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على قيادة الجهود لاحتواء الفيروس".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء عن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، حيث اتهمت واشنطن المنظمة بالتقصير في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وواجه قرار ترامب انتقادات واسعة من قبل العديد من الدول، بما فيها روسيا، كما انتقدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، معتبرة القرار "غير عقلاني" و"خطيرا".

المصدر: RT

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