بيلوسي: قرار ترامب وقف تمويل الصحة العالمية غير عقلاني ولا شرعي

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الدمقراطية نانسي بيلوسي، قرار الرئيس دونالد ترمب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، خطوة "غير عقلانية وغير قانونية وخطيرة"، متعهدة بالتصدي لها.

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وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، وجهت بيلوسي انتقادات شديدة اللهجة لترامب، وقالت إن "توقف الرئيس عن تمويل منظمة الصحة العالمية التي تقود المعركة العالمية ضد جائحة فيروس كورونا، خطوة عديمة الجدوى".

وشددت بيلوسي على أنه لا يمكن التغلب على الوباء إلا بجهود مشتركة منسقة من المجتمع الدولي، مع مراعاة البيانات والمعطيات العلمية.

وأضافت: "غير أن الرئيس للأسف، وكما يفعل منذ اليوم الأول من ولايته، يتجاهل ما يقوله خبراء الصحة العالميون، ويتغاضى عن المعلومات العلمية ويقوض كفاح الأبطال الذين يواجهون العدوى على الخطوط الأمامية، الأمر الذي يعرض حياة الأمريكيين وأرزاقهم والناس حول العالم لخطر كبير".

وأكدت بيلوسي أن قرار ترامب يمثل "دليلا آخر على عدم فعالية الاستجابة التي يتبناها الرئيس كونه شخصية ضعيفة وزعيما بائسا لا يتحمل أي مسؤولية"، مشيرة إلى أن "الشخصية الضعيفة دائما تلقي اللوم على الآخرين".

وأضافت في ختام البيان: "هذا القرار خطير وغير قانوني وسيتم الطعن فيه بسرعة".

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وكان الرئيس الأمريكي قد أمر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية عقابا لها على ما اعتبره فشلا في أداء واجبها الأساسي، وتبنيها "التضليل الصيني" في تقييم ظاهرة انتشار فيروس كورونا.

الصدر: RT