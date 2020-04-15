الكرملين: نأسف أن تنشر صحيفة محترمة مثل هذا الهراء

أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا يحملها المسؤولية عن الإسهام في تفشي الفيروسات بما فيها "كوفيد-19" في العالم، بنشر معلومات مضللة حول القضايا الصحية.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تنوي التعليق بأي شكل من الأشكال على هذا المقال، قائلا: "نعتقد أن مقالات منحطة كهذا لا تستحق أي رد، ومن المؤسف جدا أن مثل هذه الصحف المحترمة تنشر بوتائر متزايدة هراء محضا من هذا النوع".

وتطرقت إلى هذا المقال أيضا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقارير عن تهديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بملاحقة جميع المتورطين في التضليل بشأن جائحة كورونا.

ودعت زاخاروفا بومبيو، إذا ما قرر تطبيق وعيده، أن يبدأ من هذه الصحيفة، وهذا المقال تحديدا، كونه، حسب زاخاروفا "نموذج رائع من التضليل".

المصدر: وكالات