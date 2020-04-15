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ووهان تستأنف الطيران وخدمات السكك الحديد والشحن بنهاية أبريل

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ووهان تستأنف الطيران وخدمات السكك الحديد والشحن بنهاية أبريل
Reuters
ووهان تعود للحياة، أرشيف
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قال مسؤول صيني اليوم الأربعاء، إن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، ستستأنف الطيران وخدمات السكك الحديد والشحن على نحو كامل في نهاية أبريل الجاري.

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 وقال ليو شي شينغ نائب رئيس بلدية مدينة ووهان، في مؤتمر صحفي، إن خدمات سيارات الأجرة ستستأنف على نحو منظم، مضيفا أنه سيجري استئناف عمليات الموانئ في المدينة المطلة على نهر يانغتسي بحلول نهاية هذا الشهر.

وكانت ووهان، التي تعد بؤرة انتشار الفيروس التاجي في الصين والعالم، رفعت في الشهر الجاري حالة الحجر الصحي التي فرضت عليها لأكثر من شهرين بعدما تراجعت الإصابات في المدينة إلى أدنى مستوى.

المصدر: رويترز

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